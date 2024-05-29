يبحث الكثير عن أخر مستجدات البرنامج التأهيلي للبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، من الإصابة على مستوى قطع الرباط الصليبي.

تطور جديد في إصابة نيمار مع الهلال بالصليبي

وبحسب ما نشرته جريدة “الرياضية” السعودية، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا، انتظم في برنامج التوازن وقوة التحمل ضمن مرحلة التأهيل التي تسبق برنامج استعادة حساسية الكرة والإعداد البدني ضمن برنامجه التأهيلي من قطع الرباط الصليبي.

وكان نيمار دا سيلفا، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أكتوبر الماضي بقميص منتخب البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيعود البرازيلي نيمار دا سيلفا، للمشاركة في المباريات بداية من أغسطس المقبل بقميص نادي الهلال السعودي.

وانضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لصفوف نادي الهلال السعودي، في الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو، بعقد لمدة موسمين.