إخلاء سبيل موظف بالشهر العقاري وآخر لاتهامهما بتزوير توكيل لـ عصام صاصا

قررت جهات التحقيق المختصة في قضية المطرب عصام صاصا، إخلاء سبيل موظف بالشهر العقاري وآخر على خلفية اتهامهما بالتزوير في مستندات رسمية عن طريق تزوير إمضاء وبصمة عصام صاصا على توكيل قضايا في الشهر العقاري، وذلك للترافع عن عصام صاصا في قضية حادث الطريق الدائري.

تبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة في الجيزة أن مطرب المهرجانات عصام صاصا غادر البلاد في 9 مايو 2024 إلى دبي، ثم قام المحامي الخاص به بتقديم توكيل عام قضايا محرر في 11 مايو 2024، وقامت النيابة بالتحقيق في ذلك واستعلمت عن عودة عصام صاصا، وتبين أنه لم يستدل على عودته.

النيابة تكشف تفاصيل اتهام عصام صاصا بالتزوير

فقامت النيابة بانتداب خبير من الأدلة الجنائية لمضاهاة الأمضاء المتواجدة على توكيل عام القضايا مع الإمضاء الموجودة على أوراق التحقيقات، وتبين من ذلك عد صحة التوقيع الموجود وهو ما أكد ثبوت واقعة تزوير توكيل عام قضايا، وأمرت النيابة بالتحري على صاحب البصمة والإمضاء المتواجدين على التوكيل.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة عصام صاصا للجنايات بعدما ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا إيجابية عينة الدماء التي تم سحبها منه، حيث تبين أن عصام صاصا كان متعاطيا لمادة الحشيش المخدر وكذا الترامادول وأيضا مشتقات الميثامفيتامين، ويستعرض موقع تحيا مصر في التقرير التالي التفاصيل الكاملة وتطورات قضية المطرب عصام صاصا.

إحالة المطرب عصام صاصا للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات

أمرت نيابة العمرانية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، وذلك على خلفية اتهامه في حادث الطريق الدائري بعدما تلقت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل المخدرات للمطرب عصام صاصا، والذي ثبت من خلاله قيادة عصام صاصا السيارة على الطريق الدائري تحت تأثير المواد المخدرة.

الإيقاع بشخصين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة في البدرشين



ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (مالك محل خراطة ونجله- مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

تم ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار اليها، وضُبط بداخلها (30 سلاح أبيض "مطواة"- أجزاء من أسلحة بيضاء تُستخدم فـى التصنيع- الأدوات المستخدمة فـى التصنيع).

وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.

كانت منطقة الشهداء بالإسماعيلية شهدت أمس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح ابيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على اثر خلافات مالية بينهما .وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه ٢١ سنة علي يد طليق أمه اثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل علي أثرها إلي مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض علي المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.

كما اصيب ٢٨ عامل وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفل دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة اعلي محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين اغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك اعلي محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه السويس.

أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عامل وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفل تتراوح اعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلي مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور.وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.