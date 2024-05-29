غلق وتشميع محل سجائر يعمل بدون ترخيص في طنطا

نفذت اللجنة العليا للرقابة بمحافظة الغربية، قراراً بغلق وتشميع محل سجائر شهير لإدارته بدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 قاروص سجائر متنوعة و 288 علبة فحم سريعة الاشتعال.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق مساء امس والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً،بمنطقة الاستاد بطنطا ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط ٦٦.٨ كيلو لحوم واعدام ٨.٥ لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي و تحرير ٩١ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيره.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير عدد ٣٠ محضر مخالفة القرار ٩٦ عدم وجود اشتراطات صحية ١٧ محضر للقرار ٩٧ عدم وجود شهادة صحية كما تم تحرير عدد ٣ محاضر اعدام الأول 70 ك زيت هالك

التانى 3ك لحمة +5 ك كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمى الثالث اعدام 15 علبة ارز بلبن منتهية الصلاحية بمطعم حلى شهير بالاستاد.

وحررت مديرية التموين بتحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار .

على صعيد متصل قامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد 18 محضر نقص اشتراطات و 3 محاضر إعدام باتيهات وعصائر وشوكولاتات منتهية الصلاحية ونصف كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الءدمى .

وقدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشية، مؤكداً على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الاضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية، بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم،ط مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .