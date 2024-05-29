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الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام: حاولنا أسر جندي في رفح فقتله جيشه

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها حاولوا ‎أسر جندي إسرائيلي خلال عملية مركبة شرق رفح، لكن جيش الاحتلال قتله.

 

وقالت القسام في بيانها: إن مقاتليها تمكنوا أمس من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح، وفجروا عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

 

وأضاف البيان: فور وصول قوات النجدة تمكن مجاهدونا من قنص جنديين من أفراد القوة، وخلال محاولة مجاهدينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية.

ولفتت كتئاب القسام، إلى أنه منذ عملية جباليا، عمليات أسر جنود هو ‎قرار، وليس من سبيل الصدف.

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