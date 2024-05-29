الهيئة القومية (NFSA) تطلق الندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء

تطلق الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر (NFSA) الندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء (EGFoSS) كجزء من احتفالات مصر باليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024.



تشهد القاهرة إطلاق سلسلة الندوات المصرية العالمية لسلامة الغذاء (EGFoSS) ، من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر (NFSA) بالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية المصرية (CFI) وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية (IUFoST) ومنظمته التخصصية في علوم التنظيم الغذائي، المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFoRSS).

تنظيم هذا الحدث على هامش "اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024"، والذي يجمع الخبراء في مجال سلامة الغذاء مع رجال الصناعة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية من مصر وحول العالم، هو تأكيد من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر (NFSA) وجمهورية مصر العربية، ممثلة بالجهة الرقابية الرئيسية لسلامة الغذاء، على الطابع التعاوني والتشاركي لحلول سلامة الغذاء، في دلالة على أن "سلامة الغذاء مسؤولية الجميع".

يُعقد حدث هذا العام تحت شعار "الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة كمحرك للابتكار والاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية". حيث يُعدّ قطاع إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويحظى بدعم كبير من مختلف قطاعات الدولة عملا بدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "تحسين أداء قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ليس فقط في مصر، بل في القارة الأفريقية بأكملها".

صرح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قائلاً: "يتماشى هذا الحدث مباشرة مع الرؤية التي تمّ التعبير عنها من خلال استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء للفترة 2023-2026، والتي تهدف إلى أن تكون الهيئة منصة إقليمية مرجعية لكل ما يتعلق بمنظومة سلامة الغذاء، اعتمادا على الأدلة والاسس العلمية في أخذ القرار وتلعب دورا رياديا في الشرق الأوسط وأفريقيا بتطوير وتنفيذ برامجها الرقابية على الغذاء بما يخدم حماية صحة المستهلك، ويساهم في خلق بيئة ملائمة لتحسين أداء قطاع الانتاج الغذائي والزراعي في مصر، وبناء الثقة في المنتجات الغذائية المصرية على المستويين الوطني والدولي.

يتم تنظيم برنامج المنتدى العلمي في شكل جلسات عامة بالإضافة إلى مناقشات حوارية تهدف إلى تطوير التوصيات حول كيفية تحسين الرقابة التنظيمية على سلامة الغذاء في مصر بطريقة تخدم مصالح المستهلكين وتعزز تطوير قطاع إنتاج الغذاء.

2048da6f-6d43-42ee-b5a5-ac2969509f88

07d92668-6114-47dd-89cd-ae583f656990

5be808d7-5466-473d-858a-8141380bc4a4

c217d131-ce81-47e1-a8a0-c9208f846c36