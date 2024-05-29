تفاصيل تحول الدعم العيني لنقدى (شاهد)

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكافة الاراء، أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا: "نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

ونوه رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من زيادة حوكمة منظومة الدعم هو التقليل من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في هذا الملف وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وتابع رئيس الوزراء:"تبعت ردود الأفعال على المؤتمر وكنت حريصا جدا أن انا استمع للآراء بكل أطيافها وكان بعض هذه الأراء تتمحور حول أن الدولة تريد تخرج تماما من الدعم".