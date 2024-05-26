انخفاض في حديد عز.. أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق

استقر سعر حديد عز اليوم الأحد 26 مايو 2024 عند آخر انخفاض سجله أمس السبت، بالأسواق المحلية بقيمة: 2597 جنيها للطن، مع استقرار أسعار الحديد اليوم في المصانع الأخرى عند مستوياتها الأخيرة، ووصل سعر حديد عز بعد الانخفاض الأخير ليسجل 40242 جنيها، حيث انخفض بنحو 2598 جنيها للطن.

أسعار الحديد اليوم في مصر كالتالي:

وصل سعر حديد السويس قيمة: 39000 جنيه للطن.

حديد بشاي: 41000 جنيه.

حديد مصر ستيل: 38000 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 39000 جنيه.

سجل طن الحديد الاستثماري اليوم: 38300 جنيه، بانخفاض بلغ 3128 جنيها.

سعر حديد عز الإسترشادى لبيع تجار الجملة 41،718 جنيه للطن

سعر حديد العتال 39،000 جنيه

سعر حديد المعادى 38،000 جنيه

سعر حديد الكومى 38،000 جنيه

سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه

سعر حديد عطيه 38،500 جنيه

سعر حديد عز للموزع 40،700 جنيه وذلك للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري 37،500 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 38،000 جنيه

سعر حديد بيانكو 38،000 جنيه

سعر حديد المصريين 41،000 جنيه

سعر حديد سرحان 38،000 جنيه