الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

انخفاض في حديد عز.. أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق

بوابة الوفد الإلكترونية

استقر سعر حديد عز اليوم الأحد 26 مايو 2024 عند آخر انخفاض سجله أمس السبت، بالأسواق المحلية بقيمة: 2597 جنيها للطن، مع استقرار أسعار الحديد اليوم في المصانع الأخرى عند مستوياتها الأخيرة، ووصل سعر حديد عز بعد الانخفاض الأخير ليسجل 40242 جنيها، حيث انخفض بنحو 2598 جنيها للطن.

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أسعار الحديد اليوم في مصر كالتالي:

 

وصل سعر حديد السويس قيمة: 39000 جنيه للطن.

 حديد بشاي: 41000 جنيه.

حديد مصر ستيل: 38000 جنيه للطن.

 حديد الجارحي: 39000 جنيه.

سجل طن الحديد الاستثماري اليوم: 38300 جنيه، بانخفاض بلغ 3128 جنيها.

سعر حديد عز الإسترشادى لبيع تجار الجملة 41،718 جنيه للطن

 سعر حديد العتال 39،000 جنيه

 سعر حديد المعادى 38،000 جنيه

سعر حديد الكومى  38،000 جنيه

 سعر حديد المراكبى   41،000 جنيه

سعر حديد عطيه 38،500 جنيه

سعر حديد عز للموزع 40،700 جنيه وذلك للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري  37،500 جنيه

 سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه

 سعر حديد مصر ستيل   38،000 جنيه

سعر حديد بيانكو  38،000 جنيه

 سعر حديد المصريين   41،000 جنيه

سعر حديد سرحان   38،000 جنيه

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