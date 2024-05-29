اعتماد ثلاثة برامج جديدة بكلية علوم جامعة المنصورة

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اعتماد ثلاثة برامج جديدة (برنامج الكيمياء والحيوان – برنامج الكيمياء والنبات - برنامج الفيزياء) بكلية العلوم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة ثلاثة برامج جديدة بكلية العلوم في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء 29 مايو2024 م، برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وصرح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن اعتماد تلك البرامج جاء بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد، وفقًا لمعايير الهيئة.

ووجّه الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر التهنئة لمنتسبي كلية العلوم ولمديري مركز ووحدة ضمان الجودة والاعتماد على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.



يذكر أن جامعة المنصورة تم اعتمادها كأول جامعة حكومية في مصر تضم 10 كليات معتمدة، و26 برنامجًا نوعيًا معتمدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.