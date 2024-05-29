21 لاعبًا ولاعبة بقائمة المنتخب المصري للكاراتيه في البريميرليج

كشف الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، عن بعثة المنتخب المصري المشاركة في منافسات بطولة البريميرليج والمقرر إقامتها خلال الفترة من 29 مايو وحتى 3 يونيو الجاري في مدينة كازابلانكا المغربية.

قائمة المنتخب المصري للكاراتيه ضمت 21 لاعبا ولاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “عبدالله ممدوح، طه طارق، يوسف عماد، علي الصاوي، حازم أحمد، كريم وليد غالي، عمرو علاء، عبد الله هشام، أحمد أيمن فاروق، وأحمد رجب“.

فيما يتواجد في قائمة اللاعبات كلًا من: “حبيبة ماجد، منة شعبان، جنى خميس، ميرنا هشام، فريال أشرف، سلمى ياسر، نورسين محمد كمال، ريم أحمد سلامة، ياسمين نصر، علا متولي، وهدير أحمد“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في المغرب أمين حسين الزعبلاوي، ويتواجد مع البعثة الحكام الدوليين: “عماد عبد الفتاح، عصام علي صالح، أحمد صابر شاهين، محمود سمير، وهيثم فاروق".

فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “إسلام إبراهيم إداريًا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا، وعبد الفتاح النجار مدير فني للكبار ومدرب الكوميتيه، وهاني شاكر مدرب كوميتيه بنات“.

وطالب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي، اللاعبين ببذل قصارى جهدهم خلال منافسات البطولة من أجل تحقيق المزيد من الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.