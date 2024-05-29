اتحاد الكاراتيه يعلن تحويل لجنة المسابقات للتحقيق

أعلن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه تحويل لجنة المسابقات في الاتحاد للتحقيق، وذلك بعد أزمة المشادات بين المدربين في صالة استاد القاهرة.



وقال محمد الدهراوي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تم تحويل لجنة المسابقات للتحقيق على ما تم في صالة استاد القاهرة يومي الإثنين والثلاثاء، كما تم تحويل عدد من المدربين بعد أحداث الأمس".



وأضاف: "المدربون لا يلحظون شيئًا، وهو أن هذه البطولة لأول مرة تُقام لهذه الأعمار الصغيرة، وجميع أولياء الأمور وصلوا مع أولادهم، وحدث تكدث في الصالة".



وتابع: "تم نقل بعض المسابقات من صالات إلى صالات أخرى، بالإضافة لتأجيل عدد من المباريات، وكان على لجنة المسابقات أن تقوم بترحيل بعض الموازين لأوقات أخرى".



وأتم محمد الدهراوي تصريحاته قائلًا: "بعض المدربين خرجوا عن شعورهم، من كثرة الوقت الذي استمروا فيه في الصالة.

وأختتم:" حضرت 99% من البطولات، لكنني لم أكن متواجدًا نظرًا لانشغالنا بسفر إحدى البعثات إلى المغرب".