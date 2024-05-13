بالأسماء.. قائمة منتخب الكاراتيه في دوري الشباب العالمي بإسبانيا

اختتم منتخب مصر للكاراتيه استعداداته قبل السفر إلى مدينة لاكورنيا الإسبانية للمشاركة في منافسات بطولة دوري الشباب العالمي للكاراتيه المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري في البطولة كلًا من: “آدم الليثي، مازن مصطفى، الحسن محمد، عمر أشرف، أحمد إيهاب، عادل محمد، محمد حسن، عبد الله علي، عمر محمد، محمد عادل، محمود عبد العزيز، علي علاء الدين، كريم محمد، محمود محمد الحبشي، ومحمد حمدي“.

بينما يتواجد في قائمة اللاعبات كلًا من: “حبيبة فتحي، رؤى الطاهر، نادية أسامة، ملك ناجي عبد النبي، فاطمة سعيد، دينا أحمد، ريماس أحمد، نورهان محمد المتولي، مريم أحمد، جنا حازم، هند ربيع، رحمة محمد، فاطمة عبد الناصر، ملك محمد، نور ياسر، نور محمد البدوي، مريم عبد الرحمن، جنى خميس، ميار هشام عطية، ومنة الله محمد“.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من المدربين: “هبة عبد الرحمن، سيد سالم، هاني محمود، محمد سيد“.

وطالب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي، اللاعبين ببذل قصارى جهدهم خلال منافسات البطولة من أجل تحقيق المزيد من الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.