غلق 15 منشأة طبية غير مرخصة بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ عن تشميع 15 منشأة طبية مخالفة في مدينة كفر الشيخ.

تأتي هذه الحملة بناء على تعليمات السيد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ وتحت إشراف السيد الدكتور محمد أبو السعد وكيل المديريةويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة وذات جودة و ضرورة حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها، وأن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام مدير إدارة العلاج الحر على التزام الإدارة بمتابعة تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المواطنين.

كما أكد السيد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الى ضرورة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى من قبل كافة المنشآت سواء الخاصة اوالتابعة لوزارة الصحة حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.مشيرا الى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة