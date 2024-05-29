الأسهم الأوروبية تتراجع مع مخاوف استمرار الفائدة المرتفعة

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن آثار ارتفاع عوائد السندات عالميا مخاوف من استمرار ارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول، حتى مع انتظار المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية لزيادة الرهانات على خفض معدلات الفائدة.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة، مع تسجيل خسائر في جميع الأسواق والقطاعات في المنطقة تقريبا. وكان قطاع النفط والغاز هو الرابح الوحيد بين القطاعات في التعاملات المبكرة، إذ ارتفع 0.8 بالمئة، مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط. وسيحول المستثمرون الآن تركيزهم إلى بيانات التضخم من ألمانيا في وقت لاحق من اليوم، والتي من المتوقع أن تظهر بعض الانحسار على أساس شهري في مايو.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد تراجعت خلال التعاملات، الثلاثاء، مع عودة الأسواق البريطانية من عطلة أسبوعية مطولة، في ظل تقييم صدور بيانات من أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

سجل مؤشر "ستوكس 600" تراجعا بنسبة 0.6 بالمئة، ليصل إلى مستوى 519.08 نقطة.

وحدّ من الخسائر ارتفاع قطاعات البنوك والطاقة والسيارات.

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 27282 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 33397 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 11767 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 6022 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 8697 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 6899 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أم بي للهندسة، وليسيكو مصر، وبي انفستمنتس القابضة.

كما أعلنت إدارة البورصة، أنه سيتم اعتبارًا من جلسة تداول غدًا الخميس، إدراج أسهم شركة أم بي للهندسة، في السوق متوسط النشاط المسموح عليه مزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتُقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.