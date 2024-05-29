"تحيا المقاومة لتحيا فلسطين" شعار مهرجان جمعية الفيلم السنوي| المعلومات الكاملة للدورة 50

تنطلق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي بعد أيام قليلة في دورته الـ 50، التي تقام تحت شعار “تحيا المقاومة لتحيا فلسطين”، وتعد دورة هذا العام هي اليوبيل الذهبي للمهرجان الذي بدأ عام 1960.

يقام المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما وقطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

اُختيرت قائمة أفلام المهرجان هذا العام من بين 368 فيلمًا سينمائيًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا عرضت خلال عام 2023 بدور العرض المصرية، جاءت القائمة كالآتي:

5 أفلام مصرية، سيتم عرضها في المهرجان من أصل 42 فيلم عرضت بدور العرض وهى: "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد.

وفيلم "بيت الروبي للمخرج بيتر ميمي، و"وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، وفيلم "فوي فوي فوي" للمخرج عمر هلال.

4 أفلام سيتنافس صناعها على العديد من الجوائز منها أحسن ممثل دور أول وثاني نساء ورجال وأحسن ديكور وتصوير ومونتاج وميكساج ومكياج وموسيقى تصويرية وأفيش، ومؤثرات بصرية، بواسطة لجنة التحكيم، بينما سيعرض خارج التنافس فيلم "شماريخ" للمخرج عمرو سلامة.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي

3 أفلام عربية، سيتم عرضها وهو تقليد يتم لأول مرة وبشكل استثنائي بسبب اليوبيل الذهبي بعرض الأفلام الثلاثة الفائزة وهى: "حمى البحر المتوسط" للمخرجة مها حاج، وفيلم "علم" للمخرج فراس خوري، وأخيرًا فيلم "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

وبالرغم من كثرة عدد الأفلام المصرية هذا العام والتي وصل عددها لـ 42 فيلم، 40 ناقد سينمائي وقعت اختياراتهم على 4 أفلام مصرية فقط لتتنافس علي جوائز المهرجان هذا العام، وهو أقل عدد يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان طوال تاريخه.

وستكون هذه الدورة هى الأكبر في عدد مشاركات الكتاب والنقاد بها ما بين إدارة ندوات الأفلام والمناقشات، وأيضًا المشاركة في المواد الخاصة بكتالوج الدورة الخمسين، الذي سيصدر في حفل الختام ليرصد كل تفاصيل الدورة.

ولأول مرة في هذه الدورة سيكون هناك مدير فني للمهرجان، وهو رامي المتولي المشرف فنيا علي تفاصيل الدورة، بينما تم إعادة إحياء جائزة أحسن فيلم أجنبي مرة أخرى بعد أن توقفت منذ الدورة الـ 26 من المهرجان حيث طرح ما يقرب من 300 فيلم أجنبي من جنسيات مختلفة بدور العرض المصرية خلال العام الماضي.

يعتبر الفنان الكبير حسين فهمي هو ضيف شرف هذه الدورة.

وتم إهداء اليوبيل الذهبي لروح المخرج عصام الشماع والفنان صلاح السعدني حيث سيتم إقامة تأبين لهما وتكريمها في حفل الختام.