الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لطلبة الكلية الجوية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

واصلت الأكاديمية العسكرية المصرية تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الكليات العسكرية التابعة لها إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، حيث قام وفد يضم عددا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

بالكلية الجوية بزيارة عدد من المرضى الخاضعين للعلاج داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى

وتوزيع الهدايا العينية وتقديم الدعم المعنوى لهم.





وقدم الوفد الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريض على ما يقدموه من أوجه الرعاية والاهتمام بالمواطنين المترددين على المستشفى وتقديم الخدمات العلاجية لهم وفقاً لأرقى المستويات الطبية.



تأتى الزيارة فى إطار المشاركة المجتمعية التى توليها القوات المسلحة لدعم مؤسسات المجتمع التي تساهم بدور وطني في خدمة أبناء الشعب المصرى العظيم.