تعرف على موعد مباراتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو

بدأ معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني أمس الثلاثاء، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل، فيما يلتقي مع غينيا بيساو يوم 10 يونيو.

وشهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام ٢٤ لاعبا في معسكر الفريق في يومه الأول، باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي ١ يونيو و٢٩ مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

قائمة منتخب مصر:

محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.





مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

مصر ضد بوركينا فاسو

مصر ضد غينيا بيساو



منتخب مصر ضد بوركينا فاسو - الخميس 6 - 6 - 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد منتخب مصر - الإثنين 10 - 6 - 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

