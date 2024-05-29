مجلس جامعة الأزهر يدين المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

أدان مجلس جامعة الأزهر، خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، المجازر الصهيونية التي يرتكبها المحتل يوميًّا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وما قامت به من إرسال عديدٍ من القوافل الطبية والإغاثية إلى غزة.

وثمن مجلس الجامعة جهود مستشفيات جامعة الأزهر (عمداء- ووكلاء- وأعضاء هيئة تدريس- وتمريض- وموظفين - وعمال) في علاج جرحي ومصابي غزة بمستشفيات الحسين وسيد جلال ودمياط وأسيوط.

كما ثمن مجلس الجامعة ما قامت به جامعة الأزهر من استضافة الجرحي الفلسطينيين وذويهم؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية، وطبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو مد يد العون لهم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية أصول الدين بالدَّراسة ويثمن التطوير والتجديد

وكان واصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجولات التفقدية؛ للاطمئنان على أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية أصول الدين بالدَّراسة؛ حيث قام رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات الفرقة الأولى بالكلية في (مادة التصوف) يرافقه الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور جميل تعيلب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصباح منصور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة التفقدية أشاد رئيس الجامعة بجميع أعمال التطوير والتجديد التي شهدتها الكلية في جميع المجالات، مثمنًا جهود الكلية في تهيئة المناخ المناسب للعملية التعليمية وأداء الامتحانات، والمتمثلة في توفير مبردات الماء البارد في جميع لجان وطرقات الكلية والقاعات الدراسية، إضافة إلى تزويد القاعات بالإضاءة المناسبة والتهوية اللازمة من خلال أجهزة التكيف والمراوح التي وفرتها إدارة الكلية بالجهود الذاتية.

وتفقد رئيس الجامعة ونائب شئون التعليم والطلاب مختلف لجان الامتحانات والمطبعة السرية بالكلية، واطلع على أسئلة الامتحان؛ للوقوف على مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها للمقرر الدراسي الذي تم شرحه، إضافة تأكد فضيلته من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب، بجانب ذلك تأكد رئيس الجامعة من وجود الإشراف الطبي.

وفي ختام الجولة التفقدية حثَّ فضيلة رئيس الجامعة عمداء الكليات على تصحيح الامتحانات أولًا بأول؛ خاصة طلاب الفرق النهائية؛ حرصًا على تقدمهم للخدمة العسكرية في موعدها وعدم التخلف عن المواعيد المقررة.