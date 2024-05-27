رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية أصول الدين بالدَّراسة ويثمن التطوير والتجديد

واصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجولات التفقدية؛ للاطمئنان على أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية أصول الدين بالدَّراسة؛ حيث قام رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات الفرقة الأولى بالكلية في (مادة التصوف) يرافقه الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور جميل تعيلب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصباح منصور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة التفقدية أشاد رئيس الجامعة بجميع أعمال التطوير والتجديد التي شهدتها الكلية في جميع المجالات، مثمنًا جهود الكلية في تهيئة المناخ المناسب للعملية التعليمية وأداء الامتحانات، والمتمثلة في توفير مبردات الماء البارد في جميع لجان وطرقات الكلية والقاعات الدراسية، إضافة إلى تزويد القاعات بالإضاءة المناسبة والتهوية اللازمة من خلال أجهزة التكيف والمراوح التي وفرتها إدارة الكلية بالجهود الذاتية.

وتفقد رئيس الجامعة ونائب شئون التعليم والطلاب مختلف لجان الامتحانات والمطبعة السرية بالكلية، واطلع على أسئلة الامتحان؛ للوقوف على مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها للمقرر الدراسي الذي تم شرحه، إضافة تأكد فضيلته من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب، بجانب ذلك تأكد رئيس الجامعة من وجود الإشراف الطبي.

وفي ختام الجولة التفقدية حثَّ فضيلة رئيس الجامعة عمداء الكليات على تصحيح الامتحانات أولًا بأول؛ خاصة طلاب الفرق النهائية؛ حرصًا على تقدمهم للخدمة العسكرية في موعدها وعدم التخلف عن المواعيد المقررة.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية اللغة العربية بالدَّراسة ويشيد بانضباط اللجان

واصل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاتهما التفقدية؛ للاطمئنان على أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ حيث قام رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات كلية اللغة العربية بالدَّراسة يرافقه الدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب على مختلف لجان الفرقة الأولى الشعبة العامة (مادة الفقه)، وقام فضيلته بالاطلاع على أسئلة الامتحان؛ للوقوف على مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها للمقرر الدراسي الذي تم شرحه، إضافة تأكده من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب، كما تأكد فضيلته من وجود الإشراف الطبي.

وفي ختام الجولة التفقدية حرص طلاب كلية اللغة العربية بالدَّراسة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وقيادات الكلية.