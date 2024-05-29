جوميز يطالب بوضع شرط جزائي بعد تحقيقه للكونفيدرالية

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تجديد عقد المدير الفني للفريق الأبيض جوزيه جوميز.

وأضاف شبانة ان جوميز طلب من المسؤولين في القلعة البيضاء وضع شرط جزائي في عقده الجديد، على الرغم من انه لم يتقدم بهذا الطلب او الشرط اثناء توقيعه مع النادي.

يأتي ذلك الطلب بعد أن وضع البرتغالي الفريق الأبيض على منصات التتويج الأفريقية من جديد بتحقيقه لقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخ الزمالك.