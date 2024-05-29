تحرير 271 محضر تمويني في حملات على الأسواق بالمنوفية| صور



وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمنشآت التموينية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

ضبط طن و100 كجم من لحوم مذبوحة خارج المجازر



وشنت الأجهزة حملات تفتيشية من خلال رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق التام مع مديرية الطب البيطري وعضوية جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط طن و100 كجم من لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 271 محضر تمويني متنوع للمنشآت التموينية والمخابز والأسواق وذلك على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت بين 141 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و 130 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ، مضيفاً إلي أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز منوف ضد صاحب محل أعلاف لحوزته ما يقرب من 5 طن خليط زوائد مجهولة المصدر.



وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، والتصدي لحالات الغش التجاري، واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام