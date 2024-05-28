النيابة تتحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

أمرت جهات التحقيق في الجيزة اليوم، بالتحفظ على نجل الفنان أحمد رزق، وذلك على ذمة التحقيقات في واقعة تسببه في إصابة عامل دليفري، إثر حادث مرورى وقع بمدينة 6 أكتوبر.



ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد كان نجل الفنان أحمد رزق يقود دراجة نارية (اسكوتر) في مدينة 6 أكتوبر، عندما اصطدم بدراجة نارية أخرى يقودها عامل دليفري، مما أدى إلى إصابة الأخير بجروح خطيرة.



كما أصيب نجل الفنان أحمد رزق وصديقه الذي كان معه على الاسكوتر، وشاب آخر كان يقود دراجة نارية ثالثة، في نفس الحادث، ونُقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين في مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة من الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، طالب نجل الفنان أحمد رزق مصاب، عمر محمد 15 عاما، طالب مصاب؛ وأثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثاني عكس الاتجاه بكمبوند في أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها علاء عماد 20 عاما، مصابا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.