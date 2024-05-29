الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

رئيس جهاز ٦ أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار

تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، خلال جولة تفقدية، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب وتوسعاتها بطاقة تصميمة مليون و٦٠٠ ألف م٣/ يوم، وذلك بهدف الوقوف على حالة العمل، وانتظام عملية التشغيل، بالتزامن مع قرب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة،  وزيادة معدلات الاستهلاك من المياه.

وأوضح  النجار، أن محطة تنقية مياه الشرب الجديدة مقسمة إلى 4 مراحل، كل مرحلة بطاقة إجمالية ٤٠٠ ألف م3 يوميًا، حيث تعمل المرحلة الأولى بكامل طاقتها، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، بينما تعمل المرحلة الثالثة حالياً بنصف طاقتها " ٢٠٠ ألف م3"، وجارٍ استكمال دخول باقى الطاقة الإجمالية للمرحلة الثالثة لتصبح ٤٠٠ ألف م٣/يوم، وذلك مع بداية فصل الصيف لتوفير احتياجات السكان من المياه.

وأوضح مسئولو المشروع أن المرحلة الأولى من المحطة تعمل بنظام المروقات التي تحقق الوصول إلى أفضل جودة منتجة، بينما تعمل المرحلة الثالثة بأفضل نظام للتحكم فى جودة المياه المنتجة من خلال معامل محطات المياه بجانب مراقبة الشبكة الخارجية.

وخلال الجولة، أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطات، وإطالة عمرها، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام فى كل المحطات، موجهًا بالاستعانة والاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة وصيانة محطات مياه الشرب والمآخذ والروافع الخاصة بها.

مواد متعلقة

وزير الإسكان: مصر لديها تنوع فريد في المقاصد السياحية

رئيس جهاز الشروق: استرداد قطعة أرض بما عليها من مبانٍ وأخرى فضاء

جهاز الشروق: جارٍ تنفيذ جزيرة جديدة ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بمحور العمارات

وليد عباس: 344 ألف حجز مبدئى لأراضي الطرح الرابع لبرنامج "مسكن"

وزير الإسكان: 65 ألف عميل قدموا إيصالات السداد لحجز أراضي برنامج "مسكن"

أرضك تسلم المرحلة الأولى من مشروع "زيزينيا المستقبل"

إجراء القرعة الرابعة لتسكين المواطنين بمنطقة جمعية الأمل سابقاً بالعبور الجديدة

الإسكان: 600 مليون دولار تمويل لتنفيذ واستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي
الجريدة الورقية