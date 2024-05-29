مهرجان الطبول .. الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تتألق بالأغاني التراثية والمزمار الصعيدي

ضمن عروض المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الحادية عشرة، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم عروضها فرقها الفنية ضمن المهرجان الذي يحمل شعار "حوار الطبول من أجل السلام" بهدف تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب.

المهرجان الدولي للطبول

وضمن البرنامج المعد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، الثلاثاء، عرضا فنيا بقيادة المايسترو عزت بسيوني، تضمن باقة متميزة من الأغاني الطربية والتراثية التي تعتمد على الإيقاع منها "على ورق الفل، الله عليك يا ولا، يا بت جملك هبشني، سلم علي، حمادة"، تلاها ميدلي من الفلكلور النوبي وآخر صعيدي وسط تفاعل جماهيري كبير بالمسرح الذي رفع شعار كامل العدد لليوم الثالث على التوالي.

المهرجان الدولي للطبول

واختتم العرض بفقرة عزف منفرد لعدد من العازفين المتميزين منهم بلال منصور وعلا عطيان والطفل أيهم طوسون، بمصاحبة عازف "المزمار" ناجح عبد السميع، وإسماعيل أحمد عازف "الطورة" من فرقة التنورة التراثية.

وتعد فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية واحدة من الفرق المعتمدة بهيئة قصور الثقافة، تكونت عام 2019، وشاركت بعدد من المهرجانات العربية والدولية منها "مسرح بلا إنتاج، مهرجان القلعة الدولي، وآخرها مهرجان "فيفا فنزويلا" الدولي بكاراكاس، بجانب عروضها المحلية.

المهرجان الدولي للطبول

المهرجان الدولي للطبول

وتتواصل عروض الهيئة بالمهرجان الدولي للطبول، مع فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، والمقرر أن تقدم مجموعة من أشهر فقراتها الاستعراضية المستوحاة من فلكلور مدن القناة في حفل الختام المقام في الأول من يونيو على مسرح سور القاهرة الشمالي في تمام التاسعة مساءً.