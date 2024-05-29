حادث انقلاب ميكروباص ينتهي بوفاة شخص وإصابة 13 على الطريق الحر ببنها

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر "بنها- شبرا" في محافظة القليوبية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق فأمرت بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين فيما قامت أجهزة الأمن والمرور بفتح الطريق أمام السيارات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الحر«بنها- شبرا».

تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف وتبين مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب. وكشفت التحريات والمعاينة أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.