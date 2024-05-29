السيسي ونظيره الصيني يعقدان مباحثات شاملة تتناول الأوضاع الإقليمية والدولية في بكين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئاسة المصرية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني يعقدان في بكين مباحثات شاملة تتناول الأوضاع الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، قال إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين خطوة مهمة في الوقت الراهن، ولها مردود اقتصادي على الجانب المصري، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر والصين تربطهما علاقات ممتدة تاريخيا، زادت قوة خلال الأعوم الماضية على المستويين التجاري والاقتصادي.

الصين اختارت مصر لإنشاء المنطقة الصناعية الصينية

ونوه بأن الصين اختارت مصر لإنشاء المنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ومنطقة السخنة، منوها بأن الفترة الأخيرة شهدنا استثمارات مختلفة ومتنوعة، وهناك توجيهات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في مجال التكنولوجيا.

في إطار تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والصين وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين وذلك تزامناً مع الذكري العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 13.9 مليار دولار



وفي ذات السياق، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 13.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022.

شهدت الصادرات المصرية إلى الصين انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث انخفضت من 1.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 909 مليون دولار في عام 2023. بينما ظلت الواردات المصرية من الصين مستقرة نسبيًا، حيث بلغت 12.9 مليار دولار في عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار في عام 2022.

ويُعزى هذا التراجع في الصادرات المصرية إلى عدة عوامل، من بينها تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع الطلب على السلع المصرية في السوق الصينية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالمية.

وتمثلت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2023، في وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 414 مليون دولار، ومصنوعات من احجار وأسمنت بقيمة 116 مليون دولار، وفواكه بقيمة 78 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 31 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 27 مليون دولار .

وفيما يتعلق بالمجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصين خلال عام 2023، فقد تمثلت في آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.3 مليار دولار، حديد وصلب بقيمة 1.2 مليار دولار، ألياف نسيج صناعية بقيمة 1.1 مليار دولار، منتجات كيماوية عضوية بقيمة 790 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 773 مليون دولار.