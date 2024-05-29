مطار مرسى علم يستقبل 15 رحلة طيران أوروبية

يستقبل مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، 15 رحلة طيران أوروبية سياحية، ضمن 145 رحلة أسبوعية تصل المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حتى توصيلهم للفنادق المختلفة.



وتبين من جداول وصول الطيران اليوم وصول 15 رحلة بينها 5 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من دولة التشيك، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتين من بولندا ورحلتين من ايطاليا ورحلة من سويسرا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل منذ السبت الماضى حتي الجمعة المقبلة 145 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من دول ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا وبلجيكا وكذلك هولندا وسويسرا.

مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وفي وقت سابق تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يقام على مساحة 40 فدانا.

واستعرض ممثل هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المشروع، موضحاً أن القطاعات الصناعية المستهدفة (غذائي - هندسي - كيماوي - منسوجات وملابس جاهزة - مواد بناء ديكورية).

ولفت إلى أن مساحة الوحدة 336 متر مربع، بقيمة إيجارية 27.5 جنيه للمتر المربع، وإجمالي القيمة الإجمالية لإيجار الوحدة 9240 جنيها في الشهر، وللتمليك 3 ملايين جنيه، وهذا المشروع 100% تخصيص إيجار.

وتساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: زرنا محافظات عديدة ونهتم بملف المناطق الصناعية في المحافظات رغم أنه يخص لجنة الصناعة، ولكن نهتم به، والمشاكل واحدة، هل يليق خلال خمس سنوات المجمعات خاوية على عروشها، وأسباب العزوف، كعكة حمراء للحكومة وعلى وجه التحديد وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في هذا الملف، فأسباب العزوف معروفة هى التسويق والأسعار، ولازم يكون فيه اهتمام وحلول.

وتابع السجيني: ملف الصناعة أصبح ملف أمن قومي، والاستدامة فيها مرهقة جدا على الدولة، ويجب الاهتمام بتذليل معوقات التنمية الصناعية والنهوض بالصناعة وحل مشكلات توفير المواد الخام والأسعار وغيرها، فمسألة سعر الصرف تظل قائمة إذا لم تحل مشكلة الخامات واستغلال الميزة النسبية، ويجب تعزيز جهود دعم الصناعة، لأن فشل ملف الصناعة في مصر يمثل عبء كبير، منتقدا أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكد على ضرورة أن تكون هناك مرونة وسرعة في الإنجاز والتيسير على المستثمرين.