بلاتر: هذا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

قال السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا، أن البرازيلي بيليه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لكونه مميز على المستوى الإنساني وليس مميزا في الملعب فقط.

وقال بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "بالنسبة لي بيليه أفضل لاعب في تاريخ الكرة، لأنه شخصية إنسانية رائعة وليس كلاعب ممتع ورائع فقط".



وعن ذكرياته كلاعب قال: "كنت ألعب كرة القدم كمهاجم وأحمل رقم 9 ولكن ليس كلاعب محترف ولكن كلاعب هاو".

وجه السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انتقادات حول قرار زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في كأس العالم 2026، مشددا على أنه قرار غريب.

أضاف بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "لن أخوض في أي قرارات خاصة بالمجلس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن تنظيم كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا في مونديال 2026 هو أمر غريب على الكرة".

وتابع: "أتمنى أن تكون قرارات فيفا المقبلة خصوصا في تنظيم العديد من البطولات قرارات مرتبة ومنظمة ومتوافقة مع رؤى الاتحادات الوطنية للعبة في كل قارات العالم، ورأيي حاليا ليس مؤثرا في قراراتهم الآن".