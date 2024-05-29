بلاتر ينتقد زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم: قرار غريب

وجه السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انتقادات حول قرار زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في كأس العالم 2026، مشددا على أنه قرار غريب.

أضاف بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "لن أخوض في أي قرارات خاصة بالمجلس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن تنظيم كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا في مونديال 2026 هو أمر غريب على الكرة" .

رأيي حاليا ليس مؤثرا

وتابع: "أتمنى أن تكون قرارات فيفا المقبلة خصوصا في تنظيم العديد من البطولات قرارات مرتبة ومنظمة ومتوافقة مع رؤى الاتحادات الوطنية للعبة في كل قارات العالم، ورأيي حاليا ليس مؤثرا في قراراتهم الآن" .