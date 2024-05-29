المقاولون من ذوى القدرات يحصدون ميداليات فى بطولة الجمهورية

هنأ المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب الرياضى، لاعبي الذئاب من ذوى القدرات والذين حصدوا ميداليات ومراكز متقدمة في بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوي القدرات الخاصة والمقامة باستاد القاهرة الدولي، على ملعب فرعي رقم ٤ خلال الفترة من ٠٥/٢٤ حتى ٢٠٢٤/٠٥/٢٨.

وخلال منافسات البطولة شارك لاعبان من ذئاب الجبل حصدوا عدد ٦ميداليات مختلفة

من الذهب ٣ ميدالية

ومن الفضة ٢ ميدالية

ومن البرونز ١ ميدالية

وهم كالآتي: -

١- عمر هشام محمود حصل على

الميدالية الذهبية في سباقات رمي الرمح

وقذف القرص

و دفع الجله

٢-ملك هشام عبد المنعم حصلت على

الميدالية الفضية في سباقي

رمح الرمح

و دفع الجلة

والميدالية البرونزية في سباق قذف القرص

من جانبه وجه موسى علي موسي عضو مجلس الإدارة و جلال فراج المدير التنفيذي لنادي المقاولون الشكر للاعبين الفائزين، و أمينة بدوي مديرة النشاط الثقافي والاجتماعي والجهاز الفني

الذي يتكون من المدير الفني للفريق أحمد صبحي عبد الخالق ومدرب الفريق كابتن حسام أحمد وإداري الفريق محمد شعبان متمنين لهم مزيد من البطولات.