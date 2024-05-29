الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر بعد أنباء مرضها.. هل ستتراجع عن الاعتزال؟ (تفاصيل)

ترددت على ألسنة البعض أنباء عدة تفيد تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة ليلى طاهر خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار قلق جمهورها ومحبيها متسائلين عن حقيقة الأمر للاطمئنان عليها.

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر

طمأنت الفنانة عزة لبيب الجمهور على صحة النجمة ليلى طاهر بصفتها تسكن بجوارها في نفس المبنى، لتنفي الأنباء المتداولة بشأن تدهور حالتها الصحية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير".

ليلى طاهر

ماذا تفعل ليلى طاهر بعد اعتزال الفن؟

وقالت عزة: "الحمد لله هي كويسة جدًا، بتنزل لو في اجتماعات في جمعيات خيرية أو أهلية مشاركة فيها، وبتخرج مع أصحابها ويتعشوا أو يروحوا النادي، وعايشة حياتها الاجتماعية كويس جدا، لكن الإشاعات حول حالتها الصحية أو مزاعم وفاتها بتزعلها جدا".

هل تتراجع ليلى طاهر عن قرار الاعتزال؟

وأضافت لبيب: "هي عملت عملية كبيرة لتغيير مفصل من سنتين، لكن دلوقتي بتمشي عادي وتعمل رياضة مشي"، مؤكدة قرار اعتزالها الفن والتمثيل نهائيًا بحسب رغبتها، حيث قالت ردًا على سؤال هل توجد إمكانية لتراجع ليلى طاهر عن قرار الاعتزال؟: "هي ممكن تدخل في مداخلة تلفونية في برنامج، لكن مش عايزة تظهر علشان تفضل قدام الناس ليلى طاهر".

عزة لبيب

اعتزال ليلى طاهر

وكانت الفنانة القديرة ليلى طاهر أعلنت عن رغبتها في اعتزال التمثيل نهائياً، بسبب انحدار مستوى الفن مؤخراً من وجهة نظرها، مما لا يليق بتاريخها الفني الذي قدمته طيلة مسيرتها الفنية لسنوات طويلة، وجاء ذلك خلال تصريحاتها الأخيرة بأحدث حواراتها الفنية.

أسباب اعتزال ليلى طاهر الفن

وتحدثت ليلى طاهر عن أسباب تفكيرها في اتخاذ قرار الاعتزال، موضحة أنها لا تقبل ما يُعرض عليها من أعمال في الوقت الحالي، بسبب انعدام ثقتها فيما يُقدم في الوقت الحالي، فيما أكدت أن المنتجين والمخرجين دائماً ما يتجاهلوا الأدوار الفنية التي من الممكن أن تُناسب فنانين جيلها، أو تعطيهم قيمتهم الفنية المرموقة التي يستحقونها.

ليلى طاهر

وتابعت ليلى طاهر: "لن أضيع تاريخي الفني بتقديم شيء أقل منه في المستوى، ولا أنتظر شيء يليق أو عرض يستحق بل اتخذت قراري النهائي باعتزال الفن نهائيًا عن اقتناع تام، واكتفيت بما قدمت، من أعمال فنية عظيمة أرى أنها ذات قيمة، ولكنها لا تعرض الآن، وأتمنى أن تُعرض لكي يستمتع بها الجمهور وأشعر أنني على تواصل معهم، وهذا يكفيني".

كما أضافت ليلى خلال مداخلة تليفونية بأحد البرامج: "الأعمال اللي كانت بتتعمل في الفترة اللي بعد الثورة كانت دون المستوى وبعدها تباعدت وطالت المدة لحد ما رجع الفن المصري تاني لحد ما بقى في نجوم جداد ولكن طالت المدة اللي أنا غبت فيها ولقيت من الأفضل إني أنهى مشواري بحاجات حلوة وجميلة وأنا راضية عنها والجمهور راضي عليها وأعلنت الاعتزال".

ليلى طاهر

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر بعد خضوعها لجراحة دقيقة

على صعيد آخر، كانت الفنانة القديرة ليلى طاهر قد خضعت قبل عدة أشهر لعملية جراحية دقيقة لتركيب مفصل صناعي في القدم، بعد تعرضها لإصابة خطيرة أدت إلى كسر في القدم، بعد سقوطها المفاجئ عليها، إثر فقدانها للاتزان، وبدأت بعد خروجها من المستشفى مرحلة العلاج الطبيعي في المنزل، حتى تحسنت حالتها الصحية.