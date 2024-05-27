"اعتزال بطعم الألم".. تصريح صادم للفنان لطفي لبيب يكشف سر استبعاده عن التمثيل

شغلت الحالة الصحية للفنان القدير لطفي لبيب ، اهتمام جمهوره ومحبيه في الفترة الأخيرة، بعدما أصيب بأزمة مرضية شديدة جعلته يبتعد عن التمثيل لمواصلة علاجه حتى يستعيد صحته مرة أخرى .

خرج لطفي لبيب، من خلال أحد البرامج الشهيرة، ليفتح قلبه للجمهور ويطمأنهم على مستجدات حالته الصحية بعدما أصيب بجلطة في المخ عام 2017، قائلًا:" الحمد لله حالتي مستقرة حاليًا ".

وتطرق الفنان القدير للحديث عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بلجطة، قائلًا: “أصبت في يدي وقدمي، وأصبحت استند على مساعدي في المشي منذ ذلك الوقت ”.

لطفي لبيب

لطفي لبيب: هو مين يجيب ممثل طاير نصه

وتحدث لطفي لبيب عن اعتزاله التمثيل، قائلًا:" الناس دايمًا بتسألني، أنت هتعتزل؟ أنتم كلكم نظر، هو مين يجيب ممثل طاير نصه ؟ ماينفعش، وأنا قانع جدًا بما أنا فيه وراضي باللي كتبهولي ربنا، راضي بنسبة 100% ".

وأعرب "لبيب" عن سعادته بالأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني، قائلًا:" سعيد لأني كنت شغال كتير، وعامل 150 فيلم و380 عمل فني بما فيها الأفلام، دول كانوا واخدني تماما من بيتي ".

لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب

ممثل مصري، من مواليد1947، جاءت شهرته بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية.

حصل لطفي لبيب على ليسانس في الآداب من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

بدأ “لطفي” لبيب مسيرته الفنية متأخراً 10 سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة.

لطفي لبيب

ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكاً أساسياً في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصياً «فاتحة خير».

لطفي لبيب

إضافة إلى نشاطه الفني في السينما والتلفزيون والمسرح، ألف «لطفى لبيب» كتاباً يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975، إذ كان مجنداً في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.



رفض "لبيب" دعوة لتكريمه من السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بعد تجسيده لشخصية السفير الإسرائيلي في فيلم “السفارة في العمارة” مع الفنان عادل إمام، مرجعاً ذلك إلى إيمانه بالقضية الفلسطينية، وحزنه الشديد «لما يحدث للفلسطينيين والقدس في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما مع مشاركته في تحقيق النصر على إسرائيل في حرب عام 1973».