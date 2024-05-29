إصابة 28 عاملا بينهم 23 طفلا في انقلاب شاحنة بالإسماعيلية

اصيب نحو ٢٨ عامل وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفل دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة اعلي محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.



تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين اغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك اعلي محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة ( اتجاه السويس).

أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عامل وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفل تتراوح اعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلي مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم .



واكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور.وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعادة ما يلجأ أصحاب المزارع والأراضي الزراعية لجلب عمالة من الأطفال للمساعدة في جني المحاصيل وذلك لإنخفاض اليومية الخاصة بالأطفال دون السادسة عشر عن البالغين .