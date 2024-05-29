إزالة معوقات المرافق والري بطريق محلة منوف ومحور أم القرى بالغربية

أكد الدكتورطارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على المرور الميداني على مشروعات المحافظة للتأكد من كونها تتم طبقا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، لافتا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل اي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتسخير جميع الإمكانات للانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية الصباحية التي قام خلالها بالتنسيق بين شركات المرافق والري لتسريع وتيرة العمل في طريق محلة منوف و كوبري قحافة ومحور أم القرى .

بدأت محافظ الغربية، جولته بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الاخر 1.5م و تغطية المسقه المجاورة للطريق بطول 1300م منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

وانتقل محافظ الغربية، بعد ذلك لمتابعة الأعمال الجارية بتوسعة كوبري قحافة لخلق حارة مرورية جديدة؛ لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة.

محور أم القرى

واختتم محافظ الغربية، جولته بتفقد الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية و يعد المحور من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750م وعرض 18 م وارصفة 1.5 متر من الجانبين .