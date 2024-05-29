الحبيب الجفري يتحدث عن فضل زيارة أضرحه أهل البيت

زار الحبيب الجفري، عدد من مساجد آل البيت، خاصة مسجدي السيدة زينب، والسيدة نفسية، بمدينة القاهرة، وذلك في إطار حبه وعشقه لأضرحة أهل بيت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وقال الحبيب الجفري، ان هناك الملايين ممن يعشقون أهل البيت، ويستحبون التداوي بالاضرحة، كونها أحد التداوي من البلاءات بماء والعلاجات لمختلف الأشياء، حسب وصفه. ومن المعروف ان علي زين العابدين الجفري، مواليد 1971، هو داعية إسلامي ورئيس مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية، و حائز على إجازات في العلوم الإسلامية، ويسعى إلى اتخاذ منهج وسطي بعدم تكفير الآخرين.

و أصبح الجفري محط أنظار الكثيرين بينهم مؤيدون لتوجهاته أو معجبون بأسلوبه وآخرون معارضون، إلا أنه أصبح يهتم بتوجيه خطابه إلى الطوائف غير المسلمة علّه يساهم في تحسين صورة الإسلام ككل، فهو يرى أن عدم توافق التيارات الإسلامية من الداخل يرجع إلى وجود دور ما لبعض الدوائر السياسية والإعلامية في توجيه الخطاب الإسلامي ولعلها تكون لحظات انتظار لمعطيات قادمة تعطي للتوافق الداخلي للتيارات الإسلامية فرصة حقيقية للوجود.

هذا إلى جانب برامجه على القنوات الفضائية فإن للجفري عدة تسجيلات لمحاضراته ودروسه بوسائط عدة، كما أن له العديد من المشاركات والكتابات المنتظمة في عدة جرائد، وبحسب دراسة أشرف عليها باحثون ومختصون دوليون، فإن الجفري يعد واحدًا من أكثر الشخصيات المسلمة تأثيرًا في العالم الإسلامي.