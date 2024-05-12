سلطان البهرة يشكر مصر والرئيس السيسي لترميم مساجد آل البيت

وجّه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، التحية إلى جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه ورعايته لترميم مساجد آل البيت.

السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد لمسجد وضريح السيدة زينب رضى الله عنها بعد ترميمه.

كما وجه التحية والسلام لآل البيت لافتا إلى أن السيدة زينب رضى الله عنها، هى التى اختارت مصر ودعت لأهل مصر قائلة: «يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً».

وتمنى أن يمن الله على الرئيس السيسي، بوافر الصحة والتوفيق فى الفترة الرئاسية الجديدة، وأن ينعم على مصر وأهلها بالخير واليمن والاستقرار والأمن والأمان.

ووجه رئيس طائفة البهرة بالهند، الشكر للرئيس السيسي، على ترميم مساجد آل البيت وعمارة بيوت الله سائلاً الله تعالي التوفيق فى السراء والضراء.

الرئيس السيسى والسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.

