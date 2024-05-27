النصر يهزم الاتحاد في الجولة الختامية للدوري السعودي

انتهت مباراة النصر ضد اتحاد جدة بنتيجة 4-2 للنصر، في المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك، في ختام مباريات بطولة الدوري السعودي.

واستطاع كريستيانو رونالدو تحقيق رقم قياسي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد تسجيله ثلاثية في مرمى الاتحاد اليوم وتخطيه هداف الدوري السعودي عبد الرازق حمدالله صاحب ال 34 هدف حيث أصبح الدون بعد هاتريك اليوم في جعبته 35 هدف.



النصر

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، محمد فتيل، محمد قاسم.

خط الوسط: علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي.



خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.



اتحاد جدة

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: سعد آل موسى، حسن كادش، سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عوض الناشري، نجولو كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: أحمد الغامدي، فيليبي جوتا، طلال حاجي.