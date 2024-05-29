السفير الفلسطيني يطلع نائب وزير الخارجية الصيني على آخر المستجدات

أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، نائب وزير الخارجية الصيني دنج لي على آخر المستجدات السياسية الفلسطينية.

وشدد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الخارجية الصينية، على أولوية وقف العداون الإسرائيلي على شعبنا خاصة في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية لتلبية احتياجات المواطنين، والتصدي للتهجير القسري، كما حذر من تداعيات اجتياح مدينة رفح.

ووضع منصور، نائب وزير الخارجية الصيني في صورة التحركات الدبلوماسية في المحافل الدولية بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة والمحاكم الدولية، كما تطرق إلى الاعترافات المتلاحقة بدولة فلسطين وصولا للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ونقل منصور تحيات الرئيس محمود عباس وشكره للشعب والقيادة الصينية والرئيس شي جينبنج على كافة الجهود في مجالات العمل المشتركة، مؤكدا على ضرورة العمل والتواصل والتشاور والتنسيق في كافة المجالات.

بدوره، أكد دنج لي على أهمية الإنجازات الثنائية، كما رحب بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، معربا عن الدعم السياسي لها وفي كافة المجلات.

وشارك في اللقاء وفد صيني عالي المستوى، وسفير دولة فلسطين لدى الصين فريز المهداوي، ومندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار في سفارة فلسطين بالصين شادي أبو زرقة.

وعلى هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني في بيجين المتواصلة بحضور قادة وزعماء ووزراء عدة دول عربية، عقد لقاء ثنائي بين منصور، ورئيس رابطة حوار التعاون الآسيوي لبحث عدة قضايا.