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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حظر تجاري محتمل على موسكو

السفير الروسي في واشنطن: أمريكا مستعدة لتدمير العلاقات الاقتصادية العالمية بالكامل

السفير الروسي في
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الإدارة الأمريكية مستعدة لتدمير العلاقات الاقتصادية العالمية بشكل كامل، تعليقا على تصريحات البيت الأبيض بشأن فرض حظر تجاري محتمل على موسكو.

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ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، تابع نتونوف:"ليس لدى واشنطن ما تفتخر به عند إصدار مثل هذه التصريحات..في جوهر الأمر، تشير أمريكا علنًا إلى استعدادها لتدمير العلاقات الاقتصادية العالمية القائمة بالكامل، فكلمات مسؤولي البيت الأبيض، التي أدخلت الولايات المتحدة منذ فبراير 2022 وأشار إلى أن أكثر من 4500 قيد على الأفراد والكيانات القانونية حول العالم".

وأضاف السفير الروسي في واشنطن: "لا تعاني الشركات الكبيرة فحسب، بل أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والاقتصادات الوطنية في البلدان النامية، من هذا الفكر الذي تروج له الولايات المتحدة..علاوة على ذلك، فإن السلطات المحلية تستفز موسكو والدول الأخرى للانتقام، مما يزيد من احتمال نشوب صراع في التجارة العالمية، ناهيك عن زيادة تفاقم الوضع المؤسف بالفعل في الحوار الروسي الأمريكي".

وأضاف السفير الروسي في واشنطن: "ستخسر واشنطن وأقمارها الصناعية المزيد من القيود، على الرغم من أن قلة من الناس بواشنطن يفكرون في المصالح الاقتصادية لأوروبا".

وكان نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض للاقتصاد الدولي، دليب سينغ، قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تفرض في نهاية المطاف حظرا تجاريا على البضائع الروسية.

 

 

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