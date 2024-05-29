الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن تؤكد إصابة سفينة يونانية بـ3 صواريخ حوثية

سفينة
سفينة

أكدت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، بواشنطن إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي تسيطر عليها المليشيا في اليمن إلى البحر الأحمر.

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وقال بيان سنتكوم أن السفينة لاكس M/V Laax، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أصيبت بثلاثة صواريخ، لكنها واصلت رحلتها.
وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."
وقالت سنتكوم التابعة لواشنطن إن ما بين الساعة 10:04 صباحًا و1:30 ظهرًا (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في تدمير خمسة أنظمة جوية غير مأهولة (UAS) فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وأشارت واشنطن إلى أن تلك المنظومات الجوية تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية في المنطقة.
وختم البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية."

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