أمريكا: يجب على إسرائيل إنهاء احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية

ذكر موقع أكسيوس عن نائب وزير الخارجية الأمريكي أنه يجب على إسرائيل إنهاء احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

70 منظمة دولية تدعو لإعلان المجاعة رسميًا في غزة





وفي سياق آخر، طالبت 70 منظمة حقوقية دولية، في بيان مشترك، الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والأممية، بإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة، في ظل سرعة تنامي الجوع، ومعدلات سوء التغذية الحاد، واتساع رقعته جغرافيًا وبين الفئات، خاصة الأطفال.

وأبرزت المنظمات الموقعة، ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن انعدام الأمن الغذائي تفاقم بشكل مطرد في القطاع نتيجة إصرار إسرائيل على التجويع واستخدام سلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووثقت المنظمات تدهورًا خطيرًا في الأمن الغذائي مع الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة منذ 7 مايو الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وشددت المنظمات على إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35903، والإصابات إلى 80420، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 46 مواطنا، وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

مسئول فلسطيني: قوات الاحتلال ألقت أكثر من 77 ألف طن متفجرات على غزة

أكد المستشار الأول بالمندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالقاهرة الدكتور رزق الزعانين اليوم الأحد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت أكثر من 77 ألف طن متفجرات على قطاع غزة، أي ما يعادل 4 قنابل نووية، خلال عدوانها الأخير المستمر على القطاع غزة.

وقال الزعانين في كلمته خلال الاجتماع الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أيضا أكثر من 3200 مجزرة جماعية، وقتلت أكتر من 35 ألف شهيد، بينهم أكثر من 15 ألف طفل، وأكثر من 10000 امرأة فضلا عن أكثر من 10 آلاف مفقود.

وأضاف أن قوات الاحتلال تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بهدف التهجير؛ حيث دمرت كل مراكز الرعاية الأولية، من بينها الإسعاف والمدارس ومحطات المياه والكهرباء والبني التحتية..مشيرا إلى أن التدمير طال المساجد حيث تم تدمير أكثر من 800 مسجد.

وأشار الزعانين إلى أن قوات الاحتلال دمرت أيضا المقرات الحكومية ومراكز الإيواء وخزانات المياه والبني التحتية، كما قامت باعتقال أكثر من 5000 فلسطيني في قطاع غزة لا يُعلم عنهم أي شيء حتى الآن.