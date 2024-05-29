عاجل.. الاحتلال يعتقل صحفي ويفتش منزله

مع فجر اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، صحفيا بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي بلال الطويل، بعد مداهمتها وتفتيشها لمنزله في منطقة ابو رمان بمدينة الخليل.

ولم يتم نشر اي تفاصيل عن أسباب اعتقاله وتفاصيله حتى الآن.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد اكثر من 36050 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة اكثر من 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض لم يتمكن أحد من خروجهم.