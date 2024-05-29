الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل .. قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس فجر اليوم

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طوباس، وفقًا لـ"وفا".

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وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من بوابة عاطوف شرقها، وانتشرت في عدة أحياء وداهمت منازل لمواطنين.

وشهدت المدينة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال انقطاعا للتيار الكهربائي، واندلاع مواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، صحفيا بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي بلال الطويل، بعد مداهمتها وتفتيشها لمنزله في منطقة ابو رمان بمدينة الخليل

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