"التنمية الإقتصادية ودورها في تعزيز الإستقرار السياسى" ندوة تثقيفية بالقليوبية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ندوة تثقيفية حول "التنمية الاقتصادية ودورها في تعزيز الإستقرار السياسى " وذلك ضمن مبادرة الطريق نحو جمهورية تمثل إرادة الشعب وتحقيق متطلباتة ، بحضور 50 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب، وذلك بمركز شباب كفر عبيان بإدارة شباب الخانكة.

أدار اللقاء محمود نجيب استشارى تدريب بوزارة الشباب والرياضة حيث تناول أثناء اللقاء عدة محاور رئيسية هى:- بدأ اللقاء بطرح المحاضر سؤالاً على الشباب المشارك ما هو مفهوم التنمية؟وما الفرق بين النمو والتنمية؟

كما تناول الفرق بين النمو والتنمية ،حيث النمو هو تغير مادي في حين أن التنمية هي تغير هيكلي ووظيفي، النمو يتوقف في مرحلة معينة بينما التنمية مستمرة. يمكن قياس النمو بدقة بينما يصعب قياس التنمية بنفس الدقة. النمو جزء من العملية التنموية، لكن العكس ليس صحيحًا.

وأضاف أن التنمية الاقتصادية هي الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة والتي تساهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة.

مفهوم الإستقرار السياسى..

كما أشار إلى مفهوم الإستقرار السياسى، وتطرق الحوار إلى العلاقة بين التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي وأكد على أن هناك ارتباطاً وثيقاً ما بين التنمية الإقتصادية والاستقرار السياسي ، واختتم اللقاء بعد أن شكر المحاضر الشباب المشارك على تفاعلهم أثناء الحوار .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية طبقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بإنشاء وتطوير البنيه التحتيه لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ايمانا بالدور الهام والمؤثر لتلك الهيئات فى بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشءوالشباب ،والتعرف بالمشروعات التنموية القومية بمبادرة حياة كريمة والتى تعزز اجراءات الحماية الاجتماعية و توفر سبل الرعاية للمواطنين .

تأتي فعاليات الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ، وهانى أبو السعود مدير إدارة الخانكة.