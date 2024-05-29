عبد الملك: مصطفى شوبير لا يستحق الجلوس إحتياطياً في الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أنه لابد من إيصال معلومات للجهاز الفني لمنتخب مصر عن حالة لاعبي الأهلي بدنيا وبرامج الأحمال، مشيرًا إلى أن ذهاب خالد بيبو مدير الكرة للاجتماع مع حسام حسن من أجل التأكيد على مساندة المنتخب الوطني وإبلاغه بكل التفاصيل.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مصطفى شوبير هو الاجهز حاليًا مع النادي الأهلي وسوف يستكمل مسيرته كلاعب أساسي، والطبيعي أن محمد الشناوي يرغب في العودة لمكانه الأساسي".

وتابع:" بالتأكيد المنافسة ستكون في صالح الفريق الأحمر، وشوبير لا يستحق الجلوس احتياطيًا بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه طوال فترة غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، والطبيعي أن يستمر في المباريات المقبلة، كما أنه يستحق اللعب اساسي مع منتخب مصر".

وأضاف: "الطبيعي أن هناك مناوشات من وقت لآخر، بشأن الصفقات من الأهلي لـ الزمالك والعكس، وكل شئ مفتوح ومجلس الزمالك مستقر حاليًا، وكل شئ وارد، وهناك مناوشات من جانب احمد سليمان، والأهم اللاعب الذي ينضم للزمالك يكون مؤثر مثل صفقة جمال عبدالحميد للزمالك، ومؤمن زكريا للأهلي.. نفس القصة ستكون بالنسبة لـ إمام عاشور مع الفريق الاحمر.. هناك صفقات معدودة التي تحقق نجاح، والجمهور يحاول دائمًا أن (يُنجم) بعض اللاعبين مثلما يحدث حاليا مع عبدالله السعيد".

وزاد: "محمد شريف من الهدافين الكبار في الدوري المصري وتألق مع الأهلي، وعودته للزمالك أمر غير مستبعد.. ومن جانبي أتمنى انتقال أليو ديانج إلى النادي الأبيض، ولكن الأحمر لن يُفرط فيه مطلقًا".

وأشار إلى أن الزمالك يحتاج لثنائي في الهجوم منهم حسام أشرف مع رأس حربة أجنبي في الموسم القادم.. مؤكدا بأن سامسون ونداي أقرب الراحلين عن النادي، وسيف الجزيري مهاجم جيد وقريب من الوصول لرقم قياسي مع الهدافين الأجانب، ولكنه عيبه الوحيد أنه يتألق في مرحلة معينة ويغيب عن التهديف في بداية الموسم.

وتابع: "الأهلي سيحتاج لمهاجم قوي وظهير أيسر، والفريق يمتلك تخمة من اللاعبين في الأطراف ووسط الملعب، موضحًا أنه من الطبيعي التجديد للتونسي معلول، خصوصا في ظل عدم وجود ظهير محلي على مستوى عالٍ.

وأتم: "أحمد فتوح ليس في أفضل مستوياته حاليًا، خصوصًا خلال نهائي الكونفدرالية، والزمالك كان يعاني بشكل واضح في الجبهة اليسرى، وياسين الفحلي لاعب نهضة بركان ارهقه بشدة، ولابد أن يقف فتوح مع ذاته ويستعيد مستواه.. شيكابالا هو الوحيد القادر على تحديد موعد اعتزاله، والأمور عادية جدًا بالنسبة له سواء بالبقاء أو الاعتزال".