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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى شوبير يرد على الانتقادات بعد التتويج القاري

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

علق مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي تعرض لها طيلة الفترة الماضية.

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وكان شوبير قد نجح في المشاركة في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم مع الأهلي، بعدما حقق البطولة أمام الترجي التونسي، بعد الفوز بهدف نظيف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
وتحدث مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "بالتأكيد تأثرت بالانتقادات، لكن والدي ووالدتي أكثر من يتأثران بالانتقادات، لكن الفرق كيف أتأثر بذلك، وهناك أشخاص يتحملون وآخرون لا".
وتابع: "لا أحد يُحب أن يرى أبنه يُسب، كان عليهما ضغط كبير في مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر، وأنا مشروع والدتي".
وأكمل: "لي الشرف بأن الكابتن أحمد شوبير والدي، وناس كثيرة تقول إنني (متربي) وهذا من والدي ووالدتي هما من قاما بتربيتي".
وأضاف: "في وقت من الأوقات كنت أتعرض للظُلم لأنني ابنه، ولكن من ناحية أخرى ممكن تكون صيت لأنه والدي، الأمر فيه وفيه".

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