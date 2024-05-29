سيارة ميكروباص تسطر نهاية حياة ستينية بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي ربة منزل في العقد السادس من العمر تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صدمتها سيارة ميكروباص حال عبورها الطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "سمية . ع . ا . م" 60 سنة ربة منزل تقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث سيارة .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال نجلها "محمد . ا . م . م" 35 سنة عامل يقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور والدته الطريق الزراعي الغربي بذات الناحية إصطدمت بـها السيارة ميكروباص قيادة "محمد . ا . م . ت" 37 سنة سائق يقيم بذات الناحية مما أدي لوفاتها ونفي الشبهة الجنائية .

تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فأصطدم بها عن طريق الخطأ .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الإصطدام بجسم صلب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل بناء يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة إثر تناوله طعام معد بالمنزل فاسد موضوع خارج الثلاجة عقب عودته من العمل وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "إيهاب . ع . ر . م" 26 سنة عامل بناء إلى مستشفى البلينا المركزي جثة هامدة إدعاء تناول طعام منزلي فاسد يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية .

وبسؤال كل من :- والده "عادل . ر . م . ا" 50 سنة مزارع ووالدته "رؤيات . ع . ط" 42 سنة ربة منزل وزوجته "أمل . ص . م . ا" 22 سنة ربة منزل يقيمون بذات الناحية بأنه عقب عودة المتوفى المذكور من العمل تناول طعام معد بالمنزل موضوع خارج الثلاجة مما أدي لوفاته ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .