رسميًا.. الهلال السعودي يُعلن تمديد عقد جيسوس

أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تجديد عقد المدرب البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للزعيم.

وقاد جيسوس الهلال للتتويج رسميًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما قاد الفريق للفوز ببطولة السوبر السعودي والوصول إلى نهائي كأس الملك.

وكان جيسوس قد تولى قيادة فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نهاية عقده مع فريق فنربخشه التركي.

الهلال يعلن تجديد عقد المدرب خورخي جيسوس

قال نادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”:”بطل الدوري الذهبي و المدرب البرتغالي جيسوس معا لعام آخر”.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك

يلتقي فريق الهلال ضد النصر يوم الجمعة 31 مايو الجاري، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.