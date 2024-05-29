تركيب جهاز تفتيت الحصوات بمستشفى كفر صقر المركزي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، بالمرور على مستشفى كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية تركيب جهاز تفتيت الحصوات الكلوية الجديد، في حضور اللواء أحمد النادي المتبرع بالجهاز، بتكلفة تقديرية ٢.٥ مليون جنيه، وممثلي جمعية الأنوار الخيرية بسنجها وكفر صقر والقائمة على دعم الأعمال الإنشائية بالدور الرابع بمبنى الكلى على مساحة ٤٥٠م٢، والذي يضم وحدة مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات، والمزودة بقسم داخلي بقوة ٦ أسرة، وغرف للعمليات الجراحية والإفاقة بقوة ٣ أسرة، وصيدلية، وغرف للخدمات المعاونة، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٦ مليون جنيه.

واطمأن وكيل الوزارة ومدير عام الطب العلاجي على تركيب وتشغيل الجهاز الجديد، مقدماً الشكر والتقدير للواء أحمد النادي وممثلي جمعية الأنوار الخيرية، على الدعم المستمر للمستشفى والمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، لخدمة المرضى والمواطنين بها، موجهاً مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال المتبقية بالدور الرابع لتشغيل القسم الجديد في خلال أيام.

ووجه مدير عام الطب العلاجي بتوفير القوى البشرية من الأطباء، والتدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالتنسيق مع مدير المستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الكلى الصناعي، والذي يخدم عدد ٢٨٨ مريض، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وناظر الدكتور هشام مسعود واللواء أحمد النادي؛ وحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة أشهر، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلي ١٩ سرير، بدلاً من ١٢ سرير عناية قبل التطوير، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال ٢ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتضم الوحدة عدد ٦ أجهزة تنفس صناعي، وعدد ١٩ مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية.

واطمئن وكيل الوزارة على الحالة الصحية لمرضى العناية، ومناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تدوين الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد قسم الحضانات والذي تم التشغيل التجريبي أيضاً منذ عدة أشهر بعد تطويره ورفع كفاءته ليسع ٢١ حضانة بدلاً من ١٨ بتكلفة تقديرية أكثر من مليون جنيه.