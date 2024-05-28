صحية وسريعة| طريقة عمل دجاج بالليمون والروزماري

دجاج بالليمون والروزماري من الوصفات الصحية التي يمكنك تناولها على سفرة الغذاء لمذاق لذيذ وشهي، وفيما يلي نقدم بك طريقة تحضيرها بالخطوات.



طريقة عمل دجاج بالليمون والروزماري

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور

- روزماري : 12 عود (الأوراق والعيدان)

- برش ليمون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة (أبيض)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي صدور الدجاج بين قطعتين من ورق النايلون الشفاف، ودقيها حتى يصبح سمكها سنتيمتراً واحداً، ثم قطعي كل شريحة إلى 3 قطع بالطول.

قطعي كل عود روزماري إلى اثنين، وانزعي الورق عنه ما عدا أحد الطرفين.

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء عميق وأوراق الروزماري وعصير الليمون والعسل والملح والفلفل، ثم تبّلي شرائح الدجاج بالخليط، وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

استخدمي عيدان الروزماري بدلاً من الأسياخ الخشبية، واغرزي كل قطعة دجاج على عود.

سخني باقي الزيت في مقلاة، وضعي أعواد الروزماري بالدجاج، واطهيها على الجانبين لمدة 8 دقائق حتى ينضج الدجاج، ويمكنك استخدام الشواية بدلاً من المقلاة، ثم قدميها على طبق فوراً.

فوائد الروزماري

خصائص مضادة للأكسدة

إكليل الجبل غني بمضادات الأكسدة، مثل حمض الروزمارينيك وحمض الكرنوسيك وحمض الكافيين، تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة في الجسم، ما يقلل من تلف الخلايا والالتهابات.





تحسين عملية الهضم

غالباً ما يستخدم إكليل الجبل للمساعدة في علاج عسر الهضم. لكن، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حالياً أي دليل علمي مفيد لدعم هذا الإدعاء.





تقوية الذاكرة

وفقاً للأبحاث التي أجريت في التطورات العلاجية في علم الأدوية النفسية، فإن الرائحة من إكليل الجبل يمكن أن تحسّن تركيز الشخص وأدائه وسرعته ودقته، وبدرجة أقل، مزاجه، كما أنه يفيد في تقوية الذاكرة وتحسين التركيز.





علاج العصبية

وجد العلماء أن إكليل الجبل قد يكون مفيداً أيضاً للعقل، ويحتوي إكليل الجبل على عنصر يسمّى حمض الكرنوسيك، والذي يمكنه مقاومة الضرر الذي تسببه الجذور الحرة في الدماغ.

كما حددت بعض الدراسات التي أجريت على الفئران، أن إكليل الجبل قد يكون مفيداً للأشخاص الذين تعرضوا لسكتة دماغية، ويمكن أن يحمي من تلف الدماغ وقد يحسن من عملية التعافي.





فوائد الروزماري لتعزيز نمو الشعر

الروزماري له دور كبير في التخلص من مشكلة تساقط الشعر، ويساعد على علاج الصلع الوراثي، حيث يمكن تدليك فروة الرأس باستخدام زيت إكليل الجبل مرتين يومياً، وهو ما يساعد على التحفيز من نمو الشعر، وإعادة نموه، كما يستخدم لعلاج قشرة الشعر، والحفاظ على صحة الشعر ولمعانه وحيويته.