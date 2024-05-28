زد يتخطى الداخلية بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

حقق فريقد زد فوزاً مهماً وصعباً على منافسه الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور 32 لبطولة كأس مصر.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين حيث غنتهت الـ 45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني تقدم زياد طارق لفريق الداخلية باول الأهداف في الدقيقة 58 قبل أن ينجح زد في التعديل عن طريق زيكو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليتم اللجوء للأوقات الإضاية.

ونجح شادي حسين في خطف هدف الفوز والتاهل في الدقيقة 102 لتنته المباراة بنتيجة 2-1.